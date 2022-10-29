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«Ювентус» минимально обыграл «Лечче»

Руслан Минаев
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Мортен Юлманн и Алекс Сандро.
Фото Reuters

«Ювентус» на выезде обыграл «Лечче» в матче 12-го тура чемпионата Италии — 1:0.

В составе туринцев забил 21-летний Николо Фаджоли, ему ассистировал 19-летний Сэмюэл Айлинг.

«Ювентус» набрал 22 очка и поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице серии А. «Лечче» — на 17-м месте с 8 очками.

Италия. Серия А. 12-й тур
29 окт, 19:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
0:1
Ювентус

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Основные источники исследования

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26%

2.50

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20%

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обе забьют - нет

14%

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Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
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Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

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29%

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ТБ 2.5

26%

1.73

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2.05
Футбол
ФК Лечче
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Серия А: «Наполи» разгромил «Сассуоло», «Торино» — «Милан» и другие матчи 12-го тура

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 12 10 2 0 30-9 32
2
 Милан 11 8 2 1 24-11 26
3
 Лацио 11 7 3 1 23-5 24
4
 Аталанта 11 7 3 1 16-8 24
5
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
6
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
7
 Удинезе 11 6 3 2 20-12 21
8
 Интер 11 7 0 4 22-17 21
9
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
10
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
11
 Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
12
 Эмполи 11 2 5 4 9-15 11
13
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
14
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
15
 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
16
 Специя 11 2 3 6 9-20 9
17
 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
18
 Сампдория 11 1 3 7 6-18 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
20
 Кремонезе 11 0 4 7 9-22 4
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29.10 16:00
Наполи – Сассуоло
 4 : 0
29.10 19:00
Лечче – Ювентус
 0 : 1
29.10 21:45
Интер – Сампдория
 - : -
30.10 14:30
Эмполи – Аталанта
 - : -
30.10 17:00
Кремонезе – Удинезе
 - : -
30.10 17:00
Специя – Фиорентина
 - : -
30.10 20:00
Лацио – Салернитана
 - : -
30.10 22:45
Торино – Милан
 - : -
31.10 20:30
Верона – Рома
 - : -
31.10 22:45
Монца – Болонья
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 7
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 11 1 4
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 9 1 3
Хуан Куадрадо

Хуан Куадрадо

Ювентус

 11 1 3
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