«Ювентус» минимально обыграл «Лечче»

«Ювентус» на выезде обыграл «Лечче» в матче 12-го тура чемпионата Италии — 1:0.

В составе туринцев забил 21-летний Николо Фаджоли, ему ассистировал 19-летний Сэмюэл Айлинг.

«Ювентус» набрал 22 очка и поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице серии А. «Лечче» — на 17-м месте с 8 очками.