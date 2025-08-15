Футбол
15 августа, 23:48

«Лечче» обыграл «Юве Стабию» в Кубке Италии

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Лечче» дома победил «Юве Стабию» в матче 1/32 финала Кубка Италии — 2:0.

Счет на 27-й минуте с пенальти открыл Никола Крстович. В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил экс-форвард тульского «Арсенала» Ламек Банда.

В концовке преимущество «Лечче» удвоил Мохамед Каба.

Кубок Италии. 1/32 финала.
15 августа, 19:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
1:0
Катандзаро

