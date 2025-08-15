«Лечче» обыграл «Юве Стабию» в Кубке Италии

«Лечче» дома победил «Юве Стабию» в матче 1/32 финала Кубка Италии — 2:0.

Счет на 27-й минуте с пенальти открыл Никола Крстович. В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил экс-форвард тульского «Арсенала» Ламек Банда.

В концовке преимущество «Лечче» удвоил Мохамед Каба.