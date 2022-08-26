«Лечче» взял в аренду на сезона защитника «Пармы»

«Лечче» взял в аренду на сезона защитника «Пармы» Джузеппе Пеццелле, сообщает сайт клуба.

У «Лечче» также будет право выкупа футболиста, который в прошлом уже провел более ста матчей в серии А, выступая за различные клубы.

Пеццелла ранее также привлекался для выступлений в юношеских и молодежных итальянских сборных.