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26 августа, 23:48

«Лечче» взял в аренду на сезона защитника «Пармы»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лечче» взял в аренду на сезона защитника «Пармы» Джузеппе Пеццелле, сообщает сайт клуба.

У «Лечче» также будет право выкупа футболиста, который в прошлом уже провел более ста матчей в серии А, выступая за различные клубы.

Пеццелла ранее также привлекался для выступлений в юношеских и молодежных итальянских сборных.

ФК Лечче
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