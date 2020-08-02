«Лечче» вылетел из серии А, «Дженоа» сохранил прописку в элите

Завершились все матчи последнего, 38-го тура чемпионата Италии.

«Лечче» дома уступил «Парме» — 3:4. С 35 очками команда осталась на 18-м месте и покидает серию А по итогам сезона. «Дженоа», опережавший южан перед заключительным туром на одно очко, обыграл «Верону» (3:0). Генуэзцы финишировали на 17-й позиции с 39-ю очками.

В других матчах «Болонья» и «Торино» сыграли вничью (1:1), а «Сассуоло» проиграл «Удинезе» (0:1).

Чемпионат Италии. Серия А

38-й тур

«Лечче» — «Парма» — 3:4 (2:2)

Голы: Лучони, 11 — в свои ворота (0:1). Капрари, 24 (0:2). Барак, 40 (1:2). Меккарьелло, 45 (2:2). Корнелиус, 52 (2:3). Инглезе, 66 (2:4). Лападула, 68 (3:4).

«Лечче»: Габриэл, Донати, Лучони, Делль`Орко (Вера, 70), Меккарьелло (Монтеризи, 88), Манкосу (Шахов, 61), Тахцидис (Маер, 61), Сапонара, Барак, Фалько (Петриччоне, 61), Лападула.

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш (Дермаку, 46), Дармиан, Лаурини (Реджини, 54), Гальоло, Барилла, Куртич, Эрнани (Силигарди, 53), Кулушевски (Жервинью, 71), Капрари, Корнелиус (Инглезе, 62).

Предупреждения: Куртич, 34. Бруну Алвеш, 45.

Судья: Мариани.

2 августа. Лечче. Стадион «Виа дель Мар»

«Дженоа» — «Верона» — 3:0 (3:0)

Голы: Санабрия, 13 (1:0). Санабрия, 25 (2:0). Ромеро, 44 (3:0).

«Дженоа»: Перин, Сапата, Кришито (Баррека, 23), Мазиелло, Анкерсен, Ромеро, Бехрами, Лерагер, Ягелло (Кассата, 83), Пандев (Пинамонти, 82), Санабрия (Гольданига, 64).

«Верона»: Радунович, Фараони, Гюнтер (Сальседо, 75), Димарко, Ррахмани, Мигел Велозу, Лазович, Эйсерик, Пессина (Паццини, 46), Амрабат, Ди Кармине (Борини, 46).

Предупреждения: Санабрия, 6. Ромеро, 45+3. Мазиелло, 48.

Удаления: Ромеро, 61. Кассата, 90+1. Амрабат, 90+1.

Судья: Иррати.

2 августа. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

«Болонья» — «Торино» — 1:1 (1:0)

Голы: Сванберг, 18 (1:0). Дзадза, 66 (1:1).

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Денсвил, Медель, Сориано, Сванберг (Балдурссон, 72), Схаутен (Домингес, 72), Паласио (Сантандер, 46), Барроу (Сансоне, 46), Ювара (Сков Ольсен, 77).

«Торино»: Розати, Ансальди (Эйна, 50), Джиджи (Челезия, 90+2), Иццо (Нкулу, 76), Бремер, Ринкон, Лукич, Дзадза, Верди, Белотти, Беренгер.

Предупреждения: Ансальди, 45+2. Ринкон, 56. Беренгер, 60. Сантандер, 76. Сориано, 80. Медель, 85.

Судья: Ди Мартино.

2 августа. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».

«Сассуоло» — «Удинезе» — 0:1 (0:0)

Гол: Окака Чука, 53.

«Сассуоло»: Консильи, Пелузо, Толян (Мерт Мюлдюр, 82), Рожериу (Пиччинини, 82), Феррари, Бурабия, Локателли (Гион, 67), Траоре (Гараслин, 57), Капуто, Джуричич (Распадори, 57), Берарди.

«Удинезе»: Муссо, Зегелар (Фофана, 62), Де Майо, Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Уоллас (Палумбо, 90+4), Сема (тер Авест, 84), Окака Чука (Несторовски, 83), де Пауль, Лазанья.

Предупреждения: Пелузо, 11. Муссо, 90+5.

Судья: Амабиле.

2 августа. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».