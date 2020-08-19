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«Лечче» уволил Ливерани после вылета

17:20
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Главный тренер «Лечче» Фабио Ливерани был освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Лечче» в прошлом сезоне вылетел из серии А, заняв 18-е место. Команда набрала 35 очков в 38 матчах.

44-летний специалист возглавил «Лечче» в 2017 году. Ранее он также тренировал «Дженоа», «Тернану» и «Лейтон Ориент».

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