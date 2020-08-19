«Лечче» уволил Ливерани после вылета

Главный тренер «Лечче» Фабио Ливерани был освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Sollevato dall'incarico il tecnico della Prima Squadra Fabio Liverani https://t.co/k61Cqfg8BC — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) August 19, 2020

«Лечче» в прошлом сезоне вылетел из серии А, заняв 18-е место. Команда набрала 35 очков в 38 матчах.

44-летний специалист возглавил «Лечче» в 2017 году. Ранее он также тренировал «Дженоа», «Тернану» и «Лейтон Ориент».