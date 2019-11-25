«Лечче» спасся от поражения в матче «Кальяри», арбитр удалил троих игроков

«Лечче» и «Кальяри» сыграли вничью (2:2) в матче 13-го тура чемпионата Италии. Эта игра должна была состояться вчера, но из-за проливного дождя ее пришлось перенести.

У гостей отличились Жоау Педру (с пенальти) и Раджа Наингголан. Гости отыграли один мяч после того, как Фабрицио Каччаторе рукой, по-вратарски, выбил мяч из ворот. 11-метрой реализовал Джанлука Лападула. После пенальти на поле завязалась потасовка, и арбитр удалил вратаря «Кальяри» Робина Ольсена и Лападулу. В компенсированное время Марко Кальдерони сравнял результат.

«Кальяри» набрал 25 очков и на данный момент занимает четвертое место. У «Лечче» 11 очков и 17-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

13-й тур

«Лечче» — «Кальяри» — 2:2 (0:1)

Голы: Жоау Педру, 30 — с пенальти (0:1). Наингголан, 67 (0:2). Лападула, 83 — с пенальти (1:2). Кальдерони, 90+1 (2:2).

«Лечче»: Габриэл, Россеттини (Меккарьелло, 57), Кальдерони, Рисполи (Дубицкас, 88), Лучони, Шахов (Фариас, 69), Тахцидис, Табанелли, Петриччоне, Лападула, Ла Мантия.

«Кальяри»: Ольсен, Клаван, Каччаторе, Ликояннис, Пизакане, Чигарини, Наингголан (Рафаэл, 87), Жоау Педру, Рог (Маттьелло, 87), Нандес, Симеоне (Ионицэ, 76).

Предупреждения: Ликояннис, 21. Рог, 45+5. Петриччоне, 68. Фариас, 90+5.

Удаления: Каччаторе, 81. Ольсен, 85. Лападула, 86.

Судья: Мариани.

25 ноября. Лечче. Стадион «Виа дель Маре».

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