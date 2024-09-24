«Сассуоло» обыграл «Лечче» в Кубке Италии

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«Сассуоло» на выезде победил «Лечче» в матче 1/16 финала Кубка Италии — 2:0.

У гостей голы забили Тарик Мухаремович и Лука Д`Андреа.

«Сассуоло» вышел в 1/8 финала и встретится с «Миланом». Матч состоится 4 декабря.