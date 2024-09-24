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«Сассуоло» обыграл «Лечче» в Кубке Италии

Руслан Минаев
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«Сассуоло» на выезде победил «Лечче» в матче 1/16 финала Кубка Италии — 2:0.

У гостей голы забили Тарик Мухаремович и Лука Д`Андреа.

«Сассуоло» вышел в 1/8 финала и встретится с «Миланом». Матч состоится 4 декабря.

Италия. Кубок. 1/16 финала
24 сент, 17:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
0:2
Сассуоло

ФК Лечче
ФК Сассуоло
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 И В Н П +/- О
1
 Торино 5 3 2 0 8-5 11
2
 Наполи 5 3 1 1 9-4 10
3
 Удинезе 5 3 1 1 7-7 10
4
 Ювентус 5 2 3 0 6-0 9
5
 Эмполи 5 2 3 0 5-2 9
6
 Милан 5 2 2 1 11-7 8
7
 Интер 5 2 2 1 10-5 8
8
 Лацио 5 2 1 2 9-8 7
9
 Аталанта 4 2 0 2 8-8 6
10
 Рома 5 1 3 1 5-3 6
11
 Верона 5 2 0 3 8-8 6
12
 Болонья 5 1 3 1 6-8 6
13
 Фиорентина 5 1 3 1 7-7 6
14
 Парма 5 1 2 2 8-9 5
15
 Лечче 5 1 2 2 3-8 5
16
 Дженоа 5 1 2 2 4-7 5
17
 Венеция 5 1 1 3 3-8 4
18
 Монца 5 0 3 2 4-6 3
19
 Комо 4 0 2 2 3-7 2
20
 Кальяри 5 0 2 3 1-8 2
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20.09 19:30
Кальяри – Эмполи
 0 : 2
20.09 21:45
Верона – Торино
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21.09 16:00
Венеция – Дженоа
 2 : 0
21.09 19:00
Ювентус – Наполи
 0 : 0
21.09 21:45
Лечче – Парма
 2 : 2
22.09 13:30
Фиорентина – Лацио
 2 : 1
22.09 16:00
Монца – Болонья
 1 : 2
22.09 19:00
Рома – Удинезе
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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 4
Валентин Кастельянос

Валентин Кастельянос

Лацио

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Нуну Тавареш

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Лацио

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Наполи

 3
Дарко Лазович

Дарко Лазович

Верона

 3
И К Ж
Патрик Доргу

Патрик Доргу

Лечче

 4 1 1
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 5 1 1
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 3 1 0
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