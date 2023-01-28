Гол экс-игрока «Краснодара» Вильены принес «Салернитане» победу над «Лечче»

«Салернитана» переиграла «Лечче» в матче 20-го тура чемпионата Италии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Виа дель Маре».

Нападающий Булайе Диа уже на 5-й минуте вывел гостей вперед. Затем он ассистировал экс-полузащитнику «Краснодара» Тонни Вильене, который удвоил преимущество. Полузащитник хозяев Габриэль Стрефецца почти сразу успел отыграть один мяч. Больше голов в этой встрече забито не было.

«Салернитана» набрала 21 очко и обошла в турнирной таблице «Лечче», который теперь на 15-й строчке.