«Лечче» — «Рома»: трансляция матча серии A онлайн

«Лечче» и «Рома» будут играть в чемпионате Италии 29 марта

Матч «Лечче» — «Рома» пройдет в 30-м туре чемпионата Италии в субботу, 29 марта. Игра на стадионе «Виа дель Маре» в Лечче (Италия) начнется в 22.45 по московскому времени.

Трансляция пройдет на канале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 22.40, за пять минут до стартового свистка. Следить за ключевыми событиями игры «Лечче» — «Рома» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур.

29 марта 2025, 22:45. Виа дель Маре (Лечче)

Перед игровым днем после 29 туров серии А «Лечче» с 25 очками занимал 16-е место в таблице, предыдущим соперником желто-красных был «Дженоа» (1:2). У «Ромы» — 49 очков и седьмая строчка в чемпионате, римляне в предыдущем туре обыграли «Кальяри» (1:0).