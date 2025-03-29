«Лечче» — «Рома»: трансляция матча серии A онлайн
«Лечче» и «Рома» будут играть в чемпионате Италии 29 марта
Матч «Лечче» — «Рома» пройдет в 30-м туре чемпионата Италии в субботу, 29 марта. Игра на стадионе «Виа дель Маре» в Лечче (Италия) начнется в 22.45 по московскому времени.
Трансляция пройдет на канале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 22.40, за пять минут до стартового свистка. Следить за ключевыми событиями игры «Лечче» — «Рома» можно в матч-центре нашего сайта.
Перед игровым днем после 29 туров серии А «Лечче» с 25 очками занимал 16-е место в таблице, предыдущим соперником желто-красных был «Дженоа» (1:2). У «Ромы» — 49 очков и седьмая строчка в чемпионате, римляне в предыдущем туре обыграли «Кальяри» (1:0).
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
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|Н
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1
|Интер
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|0-0
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2
|Наполи
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Аталанта
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Лацио
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Удинезе
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -
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