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29 марта 2025, 19:45

«Лечче» — «Рома»: трансляция матча серии A онлайн

«Лечче» и «Рома» будут играть в чемпионате Италии 29 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Матч «Лечче» — «Рома» пройдет в 30-м туре чемпионата Италии в субботу, 29 марта. Игра на стадионе «Виа дель Маре» в Лечче (Италия) начнется в 22.45 по московскому времени.

Трансляция пройдет на канале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 22.40, за пять минут до стартового свистка. Следить за ключевыми событиями игры «Лечче» — «Рома» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур.
29 марта 2025, 22:45. Виа дель Маре (Лечче)
Лечче
0:1
Рома

Перед игровым днем после 29 туров серии А «Лечче» с 25 очками занимал 16-е место в таблице, предыдущим соперником желто-красных был «Дженоа» (1:2). У «Ромы» — 49 очков и седьмая строчка в чемпионате, римляне в предыдущем туре обыграли «Кальяри» (1:0).

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ФК Лечче
ФК Рома
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 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
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 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
23.08 21:45 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 21:45 Торино – Милан - : -
24.08 19:30 Болонья – Лацио - : -
24.08 21:45 Рома – Фиорентина - : -
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