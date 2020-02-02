«Лечче» разгромил «Торино» и одержал победу впервые с конца ноября

«Лечче» в матче 22-го тура чепионата Италии обыграл «Торино» со счетом 4:0.

«Лечче» прервал серию из семи матчей без побед — последний раз клуб брал 3 очка 30 ноября 2019 года во встрече с «Фиорентиной» (1:0).

После этого матча «Лечче» поднялся на 17-е место в турнирной таблице, «Торино» с 27 очками — на 12-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

22-й тур

«Лечче» — «Торино» — 4:0 (2:0)

Голы: Дейола, 11 (1:0). Барак, 19 (2:0). Фалько, 64 (3:0). Лападула, 78 — с пенальти (4:0).

«Лечче»: Вигорито, Россеттини, Донати, Рисполи, Лучони, Сапонара (Шахов, 72), Маер (Пас, 82), Дейола (Петриччоне, 57), Барак, Фалько, Лападула.

«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Нкулу, Джиджи (Эдера, 58), Эйна, Бремер, Ринкон (Лянко, 70), Мейте, Верди (Миллико, 24), Белотти, Беренгер.

Предупреждения: Нкулу, 12. Мейте, 18. Маер, 33. Дейола, 43. Эйна, 59. Лападула, 76.

Судья: Рокки (Италия).

2 февраля. Лечче. Стадион «Виа дель Маре».