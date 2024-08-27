«Лечче» подписал контракт с Ребичем

Вингер Анте Ребич подписал контракт с «Лечче», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 30-летним хорватом не сообщаются. Игрок присоединился к итальянской команде в качестве свободного агента.

Ребич выступал за «Бешикташ» с 2023 года. В минувшем сезоне вингер провел 23 матча, в которых забил гол и сделал 5 результативных передач.