«Парма» сыграла вничью с «Лечче», забив два гола в добавленное время
«Парма» в матче 5-го тура чемпионата Италии сыграла на выезде вничью с «Лечче» со счетом 2:2.
У хозяев отличились Патрик Доргу и Никола Крстович, у гостей точными ударами отличились Понтус Алмквист и Антуан Хено, которые забили на 90+3-й и 90+5-й минутах соответственно.
На 47-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Фредерик Гильбер, на 57-й минуте — форвард гостей Маттео Кансельери.
После этого матча «Парма» с 5 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Лечче» с 5 очками — на 13-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|
2
|Удинезе
|4
|3
|1
|0
|7-4
|10
|
3
|Ювентус
|5
|2
|3
|0
|6-0
|9
|
4
|Эмполи
|5
|2
|3
|0
|5-2
|9
|
5
|Интер
|4
|2
|2
|0
|9-3
|8
|
6
|Торино
|4
|2
|2
|0
|5-3
|8
|
7
|Лацио
|4
|2
|1
|1
|8-6
|7
|
8
|Верона
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
9
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|8-8
|6
|
10
|Парма
|5
|1
|2
|2
|8-9
|5
|
11
|Лечче
|5
|1
|2
|2
|3-8
|5
|
12
|Дженоа
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
13
|Милан
|4
|1
|2
|1
|9-6
|5
|
14
|Венеция
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|
15
|Фиорентина
|4
|0
|3
|1
|5-6
|3
|
16
|Монца
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
17
|Рома
|4
|0
|3
|1
|2-3
|3
|
18
|Болонья
|4
|0
|3
|1
|4-7
|3
|
19
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3-7
|2
|
20
|Кальяри
|5
|0
|2
|3
|1-8
|2
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.09
|19:30
|
Кальяри – Эмполи
|0 : 2
|20.09
|21:45
|
Верона – Торино
|- : -
|21.09
|16:00
|
Венеция – Дженоа
|2 : 0
|21.09
|19:00
|
Ювентус – Наполи
|0 : 0
|21.09
|21:45
|
Лечче – Парма
|2 : 2
|22.09
|13:30
|
Фиорентина – Лацио
|- : -
|22.09
|16:00
|
Монца – Болонья
|- : -
|22.09
|19:00
|
Рома – Удинезе
|- : -
|22.09
|21:45
|
Интер – Милан
|- : -
|23.09
|21:45
|
Аталанта – Комо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|4
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|П
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|2
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|4
|1
|1
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|3
|1
|0
|
|
Маттео Канчельери
Парма
|5
|1
|0
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