«Наполи» обыграл «Лечче» и увеличил отрыв от «Интера» до 6 очков

«Наполи» на выезде победил «Лечче» в игре 35-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил Джакомо Распадори, который отличился на 24-й минуте. Гол Ромелу Лукаку на 2-й минуте не был засчитан из-за офсайда.

«Наполи» с 77 очками лидирует в серии А за три тура до окончания чемпионата. Неаполитанцы опережают идущий на второй позиции «Интер» на шесть баллов. «Лечче» (27 очков) располагается на 17-й строчке.

Следующий матч «Наполи» проведет 11 мая против «Дженоа», «Лечче» в этот же день встретится с «Вероной».