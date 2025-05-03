«Лечче» и «Наполи» сыграют в 35-м туре чемпионата Италии в субботу, 3 мая. Матч пройдет на стадионе «Виа дель Маре» в Лечче (Италия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляции встречи в прямом эфире пройдет на канале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (по платной подписке). Эфир стартует в 18.55 мск, за пять минут до стартового свистка.

Следить за ключевыми событиями игры «Лечче» — «Наполи» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур.

03 мая, 19:00. Via del Mare (Лечче)

«Лечче» в чемпионате Италии-2024/25 набрал 27 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице, предыдущим соперником желто-красных была «Аталанта» (1:1). У «Наполи» — 74 очка и первая строчка с трехочковых отрывом от «Интера», 27 апреля неаполитанцы обыграли «Торино» (2:0).