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28 октября 2025, 17:30

«Лечче» — «Наполи»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Лечче» и «Наполи» встретятся в матче чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Лечче» и «Наполи» встретятся в матче девятого тура итальянской серии А во вторник, 28 октября. Игра пройдет на стадионе «Виа дель Маре» в Лечче и начнется в 20.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Лечче» — «Наполи» можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур.
28 октября 2025, 20:30. Виа дель Маре (Лечче)
Лечче
0:1
Наполи

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 1», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Лечче» набрал шесть очков в восьми турах чемпионата Италии, «Наполи» — 18 очков. В восьмом туре «Лечче» проиграл «Удинезе» со счетом 2:3, а «Наполи» победил «Интер» (3:1).

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2
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3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
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9
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
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