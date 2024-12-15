«Лечче» победил «Монцу» в серии А

«Лечче» обыграл «Монцу» в матче 16-го тура итальянской серии А — 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Тете Моренте (3-я минута) и Николы Крстовича (44-я). На 13-й минуте Крстович не реализовал пенальти.

Гости отличились на 37-й минуте благодаря автоголу Патрика Доргу.

«Лечче» (16 очков) поднялся на 13-е место в серии А. «Монца» (10) остается предпоследней в турнирной таблице.