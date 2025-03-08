«Милан» отыгрался со счета 0:2 и победил «Лечче»
«Милан» на выезде обыграл «Лечче» в матче 28-го тура итальянской серии А — 3:2.
По ходу встречи гости уступали со счетом 0:2. Форвард хозяев Никола Крстович оформил дубль, отличившись на 7-й и 59-й минутах.
На 68-й минуте защитник «Лечче» Антонио Галло забил в свои ворота. Спустя пять минут Кристиан Пулишич с пенальти сравнял счет, а на 81-й минуте американец забил свой второй мяч, оказавшийся победным.
«Милан» (44 очка) прервал серию из трех поражений подряд и поднялся на восьмое место в серии А. «Лечче» (25) уступил в третьем матче кряду и остается 16-м в турнирной таблице.
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12
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|0
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|0
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13
|Парма
|0
|0
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|0
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|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
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|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
|0
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20
|Монца
|0
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
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