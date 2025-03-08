«Милан» отыгрался со счета 0:2 и победил «Лечче»

«Милан» на выезде обыграл «Лечче» в матче 28-го тура итальянской серии А — 3:2.

По ходу встречи гости уступали со счетом 0:2. Форвард хозяев Никола Крстович оформил дубль, отличившись на 7-й и 59-й минутах.

На 68-й минуте защитник «Лечче» Антонио Галло забил в свои ворота. Спустя пять минут Кристиан Пулишич с пенальти сравнял счет, а на 81-й минуте американец забил свой второй мяч, оказавшийся победным.

«Милан» (44 очка) прервал серию из трех поражений подряд и поднялся на восьмое место в серии А. «Лечче» (25) уступил в третьем матче кряду и остается 16-м в турнирной таблице.