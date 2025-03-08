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8 марта 2025, 21:58

«Милан» отыгрался со счета 0:2 и победил «Лечче»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Лечче» — «Милан».
Фото Reuters

«Милан» на выезде обыграл «Лечче» в матче 28-го тура итальянской серии А — 3:2.

По ходу встречи гости уступали со счетом 0:2. Форвард хозяев Никола Крстович оформил дубль, отличившись на 7-й и 59-й минутах.

На 68-й минуте защитник «Лечче» Антонио Галло забил в свои ворота. Спустя пять минут Кристиан Пулишич с пенальти сравнял счет, а на 81-й минуте американец забил свой второй мяч, оказавшийся победным.

«Милан» (44 очка) прервал серию из трех поражений подряд и поднялся на восьмое место в серии А. «Лечче» (25) уступил в третьем матче кряду и остается 16-м в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур.
08 марта 2025, 20:00. Виа дель Маре (Лечче)
Лечче
2:3
Милан

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ФК Лечче
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2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
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23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
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