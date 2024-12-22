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«Лацио» в большинстве победил «Лечче»

Руслан Минаев
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«Лацио» на выезде победил «Лечче» в матче 17-го тура серии А — 2:1.

В первом тайме защитник хозяев Фредерик Гильбер был удален за фол в штрафной, после чего форвард гостей Валентин Кастельанос реализовал пенальти. Во втором тайме «Лечче» отыгрался благодаря голу Тете Моренте. В концовке встречи Адам Марушич принес римлянам победу.

«Лацио» набрал 34 очка и занимает 4-е место в таблице серии А. «Лечче» с 16 очками — на 14-й строчке.

Италия. Серия А. 17-й тур
21 дек, 22:45. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
1:2
Лацио

ФК Лацио
ФК Лечче
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«Наполи» победил «Дженоа» и возглавил таблицу серии А
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 17 12 2 3 26-12 38
2
 Аталанта 16 12 1 3 39-17 37
3
 Интер 15 10 4 1 40-15 34
4
 Лацио 17 11 1 5 32-24 34
5
 Фиорентина 15 9 4 2 28-11 31
6
 Ювентус 16 6 10 0 26-12 28
7
 Болонья 16 7 7 2 23-18 28
8
 Милан 16 7 5 4 25-16 26
9
 Удинезе 16 6 2 8 19-25 20
10
 Торино 17 5 4 8 17-22 19
11
 Эмполи 16 4 7 5 14-16 19
12
 Рома 16 4 4 8 18-23 16
13
 Дженоа 17 3 7 7 14-26 16
14
 Лечче 17 4 4 9 11-29 16
15
 Комо 16 3 6 7 18-28 15
16
 Верона 17 5 0 12 21-40 15
17
 Парма 16 3 6 7 23-28 15
18
 Кальяри 16 3 5 8 15-26 14
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Рома – Парма
 - : -
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