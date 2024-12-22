«Лацио» в большинстве победил «Лечче»

«Лацио» на выезде победил «Лечче» в матче 17-го тура серии А — 2:1.

В первом тайме защитник хозяев Фредерик Гильбер был удален за фол в штрафной, после чего форвард гостей Валентин Кастельанос реализовал пенальти. Во втором тайме «Лечче» отыгрался благодаря голу Тете Моренте. В концовке встречи Адам Марушич принес римлянам победу.

«Лацио» набрал 34 очка и занимает 4-е место в таблице серии А. «Лечче» с 16 очками — на 14-й строчке.