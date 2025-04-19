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«Комо» на выезде разгромил «Лечче» в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Комо» в гостях победил «Лечче» в матче 33-го тура итальянской серии А — 3:0.

Дубль у гостей оформил Ассане Диао. Сенегалец забил на 33-й и 90+1-й минутах. Еще одним голом на 85-й минуте отметился Эдоардо Гольданига.

«Комо» (39 очков) занимает 13-е место в серии А. «Лечче» (26) идет 17-м в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 33-й тур.
19 апреля, 16:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
0:3
Комо

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Комо
ФК Лечче
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