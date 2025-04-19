«Комо» на выезде разгромил «Лечче» в серии А
«Комо» в гостях победил «Лечче» в матче 33-го тура итальянской серии А — 3:0.
Дубль у гостей оформил Ассане Диао. Сенегалец забил на 33-й и 90+1-й минутах. Еще одним голом на 85-й минуте отметился Эдоардо Гольданига.
«Комо» (39 очков) занимает 13-е место в серии А. «Лечче» (26) идет 17-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
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|32
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|68
|
3
|Аталанта
|32
|18
|7
|7
|65-30
|61
|
4
|Ювентус
|32
|15
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|49-30
|59
|
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|32
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|57
|
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|
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|
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|9
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|51
|
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|
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|11
|7
|14
|36-46
|40
|
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|33
|10
|9
|14
|43-48
|39
|
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|Дженоа
|32
|9
|12
|11
|29-38
|39
|
14
|Верона
|32
|9
|5
|18
|30-59
|32
|
15
|Кальяри
|32
|7
|9
|16
|32-47
|30
|
16
|Парма
|32
|5
|13
|14
|37-51
|28
|
17
|Лечче
|33
|6
|8
|19
|23-55
|26
|
18
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|24
|
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|19.04
|16:00
|
Лечче – Комо
|0 : 3
|19.04
|19:00
|
Монца – Наполи
|- : -
|19.04
|21:45
|
Рома – Верона
|- : -
|20.04
|16:00
|
Эмполи – Венеция
|- : -
|20.04
|19:00
|
Болонья – Интер
|- : -
|20.04
|21:45
|
Милан – Аталанта
|- : -
|21.04
|13:30
|
Торино – Удинезе
|- : -
|21.04
|16:00
|
Кальяри – Фиорентина
|- : -
|21.04
|19:00
|
Дженоа – Лацио
|- : -
|21.04
|21:45
|
Парма – Ювентус
|- : -
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|Г
|
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Аталанта
|23
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|17
|
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Маркус Тюрам
Интер
|14
|П
|
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Ромелу Лукаку
Наполи
|9
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|26
|2
|3
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|12
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|17
|1
|4
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