«Комо» на выезде разгромил «Лечче» в серии А

«Комо» в гостях победил «Лечче» в матче 33-го тура итальянской серии А — 3:0.

Дубль у гостей оформил Ассане Диао. Сенегалец забил на 33-й и 90+1-й минутах. Еще одним голом на 85-й минуте отметился Эдоардо Гольданига.

«Комо» (39 очков) занимает 13-е место в серии А. «Лечче» (26) идет 17-м в турнирной таблице.