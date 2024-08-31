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Сегодня, 21:31

«Лечче» вдесятером удержал победу над «Кальяри»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лечче» на своем поле обыграл «Кальяри» в матче 3-го тура серии А — 1:0.

Единственный гол на 26-й минуте забил Никола Крстович. В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Патрик Доргу.

Италия. Серия А. 3-й тур
31 авг, 19:30. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
1:0
Кальяри

В параллельном матче «Болонья» и «Эмполи» сыграли вничью (1:1).

Италия. Серия А. 3-й тур
31 авг, 19:30. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
1:1
Эмполи

Футбол
ФК Кальяри
ФК Лечче
0
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 Интер 3 2 1 0 8-2 7
2
 Торино 3 2 1 0 5-3 7
3
 Ювентус 2 2 0 0 6-0 6
4
 Эмполи 3 1 2 0 3-2 5
5
 Дженоа 2 1 1 0 3-2 4
6
 Удинезе 2 1 1 0 3-2 4
7
 Парма 2 1 1 0 3-2 4
8
 Аталанта 3 1 0 2 5-6 3
9
 Верона 2 1 0 1 3-3 3
10
 Лацио 2 1 0 1 4-3 3
11
 Наполи 2 1 0 1 3-3 3
12
 Лечче 3 1 0 2 1-6 3
13
 Фиорентина 2 0 2 0 1-1 2
14
 Кальяри 3 0 2 1 1-2 2
15
 Болонья 3 0 2 1 2-5 2
16
 Милан 2 0 1 1 3-4 1
17
 Рома 2 0 1 1 1-2 1
18
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20
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31.08 19:30
Болонья – Эмполи
 1 : 1
31.08 19:30
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 1 : 0
31.08 21:45
Лацио – Милан
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Патрик Доргу

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