«Лечче» вдесятером удержал победу над «Кальяри»
«Лечче» на своем поле обыграл «Кальяри» в матче 3-го тура серии А — 1:0.
Единственный гол на 26-й минуте забил Никола Крстович. В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Патрик Доргу.
В параллельном матче «Болонья» и «Эмполи» сыграли вничью (1:1).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|3
|2
|1
|0
|8-2
|7
|
2
|Торино
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
3
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
4
|Эмполи
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
5
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
8
|Аталанта
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
9
|Верона
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
10
|Лацио
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
11
|Наполи
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Лечче
|3
|1
|0
|2
|1-6
|3
|
13
|Фиорентина
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Кальяри
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
15
|Болонья
|3
|0
|2
|1
|2-5
|2
|
16
|Милан
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
17
|Рома
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
18
|Монца
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
19
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
20
|Комо
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
Результаты / календарь
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|30.08
|19:30
|
Венеция – Торино
|0 : 1
|30.08
|21:45
|
Интер – Аталанта
|4 : 0
|31.08
|19:30
|
Болонья – Эмполи
|1 : 1
|31.08
|19:30
|
Лечче – Кальяри
|1 : 0
|31.08
|21:45
|
Лацио – Милан
|- : -
|31.08
|21:45
|
Наполи – Парма
|- : -
|1.09
|19:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|1.09
|19:30
|
Дженоа – Верона
|- : -
|1.09
|21:45
|
Ювентус – Рома
|- : -
|1.09
|21:45
|
Удинезе – Комо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|3
|
|
Деннис Ман
Парма
|2
|П
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|2
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|
|
Самуэль Мбангула
Ювентус
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|3
|1
|0
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0
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