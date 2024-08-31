«Лечче» вдесятером удержал победу над «Кальяри»

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«Лечче» на своем поле обыграл «Кальяри» в матче 3-го тура серии А — 1:0.

Единственный гол на 26-й минуте забил Никола Крстович. В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Патрик Доргу.

В параллельном матче «Болонья» и «Эмполи» сыграли вничью (1:1).