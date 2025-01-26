Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:30

«Лечче» — «Интер»: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии

«Лечче» и «Интер» встретятся в матче чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Лечче» примет «Интер» в матче 22-го тура итальянской серии А в воскресенье, 26 января. Игра пройдет на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция будет также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Ключевые события игры «Лечче» — «Интер» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Италия. Серия А. 22-й тур
26 янв, 20:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
Интер

Встреча команд в первом круге этого чемпионата завершилась победой нерадзурри со счетом 2:0. «Лечче» набрал 20 очков в 21 матче, «Интер» — 47 в 20. В предыдущем туре серии А «Лечче» уступил «Кальяри» (1:4), а «Интер» победил «Эмполи» (3:1).

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лечче
Читайте также
Рейс Москва — Сочи совершил аварийную посадку в аэропорту Саратова
Побег из России отменяется, гигантские штрафы — нет. Почему Бителло вернулся в «Динамо»
Осимхен ударил журналиста у ночного клуба в Турции
Бетербиев и Бивол проведут реванш 22 февраля в Эр-Рияде
Захарова назвала слова Зеленского о переговорах с РФ цинизмом по отношению к украинцам
Владелец сгоревшего отеля в Турции обвинил в пожаре сотрудников
Популярное видео
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Между Консейсау и Калабрией случилась стычка после победы «Милана» над «Пармой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 22 17 2 3 37-15 53
2
 Интер 20 14 5 1 51-18 47
3
 Аталанта 22 14 4 4 48-25 46
4
 Лацио 21 12 3 6 37-28 39
5
 Ювентус 22 8 13 1 35-19 37
6
 Милан 21 9 7 5 32-23 34
7
 Болонья 21 8 10 3 33-27 34
8
 Фиорентина 20 9 6 5 33-21 33
9
 Рома 21 7 6 8 31-27 27
10
 Торино 22 6 8 8 23-26 26
11
 Удинезе 21 7 5 9 24-32 26
12
 Дженоа 21 5 8 8 18-30 23
13
 Комо 22 5 7 10 27-36 22
14
 Эмполи 22 4 9 9 21-29 21
15
 Кальяри 22 5 6 11 23-36 21
16
 Парма 22 4 8 10 28-39 20
17
 Лечче 21 5 5 11 15-36 20
18
 Верона 21 6 1 14 24-47 19
19
 Венеция 21 3 6 12 19-34 15
20
 Монца 21 2 7 12 20-31 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.01 22:45
Торино – Кальяри
 2 : 0
25.01 17:00
Комо – Аталанта
 1 : 2
25.01 20:00
Наполи – Ювентус
 2 : 1
25.01 22:45
Эмполи – Болонья
 1 : 1
26.01 14:30
Милан – Парма
 3 : 2
26.01 17:00
Удинезе – Рома
 - : -
26.01 20:00
Лечче – Интер
 - : -
26.01 22:45
Лацио – Фиорентина
 - : -
27.01 20:30
Венеция – Верона
 - : -
27.01 22:45
Дженоа – Монца
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 16
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 13
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 12
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 5
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 5
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 11 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 16 2 2
Томмазо Побега

Томмазо Побега

Болонья

 9 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости