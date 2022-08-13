«Интер» в добавленное время победил «Лечче» на старте серии А. Лукаку забил первый гол после возвращения

«Интер» в добавленное время победил «Лечче» на старте серии А

«Интер» на выезде победил «Лечче» в матче 1-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет в матче открыли миланцы. Уже на 2-й минуте отличился нападающий Ромелу Лукаку, который вернулся в итальянский клуб.

Однако у начале второго тайма «Лечче» сравнял счет, когда отличился нападающий Ассан Cисей.

И все же миланцы взяли три очка. Уже в добавленное ко второму тайму время победный мяч забил защитник Дензел Дюмфрис.