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13 августа, 23:44

«Интер» в добавленное время победил «Лечче» на старте серии А. Лукаку забил первый гол после возвращения

«Интер» в добавленное время победил «Лечче» на старте серии А
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
13 августа. «Лечче» — «Интер» — 1:2.
Фото ФК «Интер».

«Интер» на выезде победил «Лечче» в матче 1-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет в матче открыли миланцы. Уже на 2-й минуте отличился нападающий Ромелу Лукаку, который вернулся в итальянский клуб.

Однако у начале второго тайма «Лечче» сравнял счет, когда отличился нападающий Ассан Cисей.

И все же миланцы взяли три очка. Уже в добавленное ко второму тайму время победный мяч забил защитник Дензел Дюмфрис.

Италия. Серия А. 1-й тур
13 авг, 21:45. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
1:2
Интер
Голы
Лукаку, 2 (0:1), Сисей, 48 (1:1), Дюмфрис, 90+5 (1:2)
Лечче
Фальконе Мерт Четин (Блен, 21) Баскиротто Гендри Галло Бистрович (Хельгасон, 74) Хоан Гонсалес (Банда, 74) Стрефецца Юльманн Ди Франческо (Листковски, 74) Сисей (Коломбо, 63)
Интер
Ханданович де Врей Димарко Дармиан (Дюмфрис, 67) Шкриньяр (Корреа, 88) Гозенс (Бастони, 57) Хакан Чалханоглу (Джеко, 67) Барелла Брозович (Мхитарян, 57) Мартинес Лукаку
Предупреждения
Баскиротто 32’, Блен 82’, Коломбо 87’, Юльманн 90+6’  -  Брозович 55’, Дармиан 63’
Судьи
Пронтера (Италия)

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1.70

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16%

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Ромелу Лукаку
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ФК Лечче
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