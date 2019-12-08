«Лечче» и «Дженоа» сыграли вничью, Кришито забил с пенальти

«Лечче» сыграл вничью с «Дженоа» (2:2) в матче 15-го тура чемпионата Италии. У гостей один из мячей с пенальти забил бывший игрок «Зенита» Доменико Кришито.

Чемпионат Италии. Серия А

15-й тур

«Лечче» — «Дженоа» — 2:2 (0:2)

Голы: Пандев, 31 (0:1). Кришито, 45+5 — с пенальти (0:2). Фалько, 60 (1:2). Табанелли, 70 (2:2).

«Лечче»: Габриэл, Кальдерони, Рисполи, Лучони, Делль`Орко, Шахов (Фариас, 59), Тахцидис, Маер (Табанелли, 46), Петриччоне, Бабакар (Фалько, 51), Ла Мантия.

«Дженоа»: Раду, Кришито, Паяч (Анкерсен, 90), Бираски, Гильоне, Ромеро, Шене (Кассата, 63), Стураро, Агудело, Пандев, Пинамонти (Фавилли, 83).

Предупреждения: Паяч, 14. Агудело, 18. Ла Мантия, 21. Лучони, 45. Тахцидис, 55. Петриччоне, 65. Кришито, 67. Табанелли, 71. Пандев, 73.

Удаления: Агудело, 69. Пандев, 77.

Судья: Рокки (Италия).

8 декабря. Лечче. Стадион «Виа дель Маре».