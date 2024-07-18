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Сегодня, 06:28

«Лечче» хочет подписать экс-игрока «Лестера» Прата

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник Деннис Прат может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 30-летнего бельгийца претендует «Лечче». Итальянский клуб хочет подписать игрока в качестве свободного агента. Пратт уже играл в Италии за «Сампдорию» и «Торино».

Прат с 2022 по 2024 год выступал за «Лестер». В минувшем сезоне на его счету гол и результативная передача в 20 матчах.

ФК Лестер
ФК Лечче
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