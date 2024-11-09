«Лечче» сыграл вничью с «Эмполи»

«Лечче» в матче 12-го тура чемпионата Италии на своем поле сыграл вничью с «Эмполи» со счетом 1:1.

На гол Пьетро Пеллегри хозяева ответили точным ударом Сантьяго Пьеротти.

После этого матча «Лечче» с 9 очками занимает 18-е место в турнирной таблице, «Эмполи» с 15 очками — на 10-й строчке.