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Сегодня, 00:39

«Лечче» сыграл вничью с «Эмполи»

Сергей Разин
корреспондент
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«Лечче» в матче 12-го тура чемпионата Италии на своем поле сыграл вничью с «Эмполи» со счетом 1:1.

На гол Пьетро Пеллегри хозяева ответили точным ударом Сантьяго Пьеротти.

После этого матча «Лечче» с 9 очками занимает 18-е место в турнирной таблице, «Эмполи» с 15 очками — на 10-й строчке.

Италия. Серия А. 12-й тур
08 нояб, 22:45. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
1:1
Эмполи

ФК Лечче
ФК Эмполи
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 Наполи 11 8 1 2 18-8 25
2
 Интер 11 7 3 1 25-13 24
3
 Аталанта 11 7 1 3 29-14 22
4
 Фиорентина 11 6 4 1 22-9 22
5
 Лацио 11 7 1 3 24-14 22
6
 Ювентус 11 5 6 0 19-7 21
7
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8
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9
 Болонья 10 3 6 1 12-11 15
10
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11
 Торино 11 4 2 5 15-16 14
12
 Рома 11 3 4 4 12-14 13
13
 Верона 11 4 0 7 16-24 12
14
 Комо 12 2 4 6 13-23 10
15
 Дженоа 12 2 4 6 9-22 10
16
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 Кальяри 11 2 3 6 9-19 9
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 Монца 11 1 5 5 10-14 8
20
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