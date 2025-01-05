«Лечче» и «Дженоа» не забили голов в матче серии А
«Лечче» и «Дженоа» сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Италии — 0:0.
Команды не забили голов ни в основное, ни в добавленное время.
«Дженоа» с 20 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице серии А. «Лечче» (17 баллов) занимает 18-ю позицию.
Следующий матч «грифоны» проведут 12 января против «Пармы», желто-красные днем ранее сыграют против «Эмполи».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|19
|14
|2
|3
|30-12
|44
|
2
|Аталанта
|18
|13
|2
|3
|43-20
|41
|
3
|Интер
|17
|12
|4
|1
|45-15
|40
|
4
|Лацио
|18
|11
|2
|5
|33-25
|35
|
5
|Ювентус
|18
|7
|11
|0
|30-15
|32
|
6
|Фиорентина
|18
|9
|5
|4
|31-18
|32
|
7
|Болонья
|17
|7
|7
|3
|25-21
|28
|
8
|Милан
|17
|7
|6
|4
|26-17
|27
|
9
|Удинезе
|19
|7
|4
|8
|23-28
|25
|
10
|Дженоа
|19
|4
|8
|7
|16-27
|20
|
11
|Рома
|18
|5
|5
|8
|24-24
|20
|
12
|Торино
|18
|5
|5
|8
|19-24
|20
|
13
|Эмполи
|19
|4
|8
|7
|18-22
|20
|
14
|Верона
|19
|6
|1
|12
|24-42
|19
|
15
|Парма
|18
|4
|6
|8
|25-34
|18
|
16
|Комо
|18
|4
|6
|8
|20-30
|18
|
17
|Лечче
|19
|4
|5
|10
|11-31
|17
|
18
|Кальяри
|19
|4
|5
|10
|18-32
|17
|
19
|Венеция
|19
|3
|5
|11
|18-32
|14
|
20
|Монца
|19
|1
|7
|11
|17-27
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.01
|17:00
|
Венеция – Эмполи
|1 : 1
|4.01
|20:00
|
Фиорентина – Наполи
|0 : 3
|4.01
|22:45
|
Верона – Удинезе
|0 : 0
|5.01
|14:30
|
Монца – Кальяри
|1 : 2
|5.01
|17:00
|
Лечче – Дженоа
|0 : 0
|5.01
|20:00
|
Торино – Парма
|- : -
|5.01
|22:45
|
Рома – Лацио
|- : -
|14.01
|20:30
|
Комо – Милан
|- : -
|14.01
|22:45
|
Аталанта – Ювентус
|- : -
|15.01
|22:45
|
Интер – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|12
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|11
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|5
|
|
Николо Барелла
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|14
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|8
|1
|3
Новости