«Лечче» и «Дженоа» не забили голов в матче серии А

«Лечче» и «Дженоа» сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Италии — 0:0.

Команды не забили голов ни в основное, ни в добавленное время.

«Дженоа» с 20 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице серии А. «Лечче» (17 баллов) занимает 18-ю позицию.

Следующий матч «грифоны» проведут 12 января против «Пармы», желто-красные днем ранее сыграют против «Эмполи».