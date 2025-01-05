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Сегодня, 19:00

«Лечче» и «Дженоа» не забили голов в матче серии А

Алина Савинова
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«Лечче» и «Дженоа» сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Италии — 0:0.

Команды не забили голов ни в основное, ни в добавленное время.

«Дженоа» с 20 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице серии А. «Лечче» (17 баллов) занимает 18-ю позицию.

Следующий матч «грифоны» проведут 12 января против «Пармы», желто-красные днем ранее сыграют против «Эмполи».

Италия. Серия А. 19-й тур
05 янв, 17:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
0:0
Дженоа

Футбол
ФК Дженоа
ФК Лечче
Серия А
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 14 2 3 30-12 44
2
 Аталанта 18 13 2 3 43-20 41
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 18 11 2 5 33-25 35
5
 Ювентус 18 7 11 0 30-15 32
6
 Фиорентина 18 9 5 4 31-18 32
7
 Болонья 17 7 7 3 25-21 28
8
 Милан 17 7 6 4 26-17 27
9
 Удинезе 19 7 4 8 23-28 25
10
 Дженоа 19 4 8 7 16-27 20
11
 Рома 18 5 5 8 24-24 20
12
 Торино 18 5 5 8 19-24 20
13
 Эмполи 19 4 8 7 18-22 20
14
 Верона 19 6 1 12 24-42 19
15
 Парма 18 4 6 8 25-34 18
16
 Комо 18 4 6 8 20-30 18
17
 Лечче 19 4 5 10 11-31 17
18
 Кальяри 19 4 5 10 18-32 17
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 1 : 2
5.01 17:00
Лечче – Дженоа
 0 : 0
5.01 20:00
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 - : -
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