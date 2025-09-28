«Болонья» сыграла вничью с «Лечче» в серии А

«Болонья» на выезде сыграла вничью с «Лечче» в матче 5-го тура ла лиги — 2:2.

У гостей голы забили нападающие Рикардо Орсолини с пенальти на 45+1-й минуте и Йенс Одгор на 71-й минуте. У хозяев голы на счету полузащитника Лассаны Кулибали (13-я) и нападающего Франческо Камарда (90+4-я).

«Болонья» набрала 7 очков занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Лечче» с 2 очками — на последней 20-й строчке.