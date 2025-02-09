«Лечче» и «Болонья» не забили голов в матче серии А

«Лечче» на своем поле сыграл вничью с «Болоньей» в матче 24-го тура чемпионата Италии — 0:0.

На 88-й минуте гол гостей был отменен из-за офсайда.

«Болонья» продлила беспроигрышную серию до девяти матчей во всех турнирах. Команда с 38 очками сохраняет восьмое место в серии А. «Лечче» набрал 24 балла и идет на 14-й строчке в таблице.