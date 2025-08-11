Футбол
11 августа, 06:14

«Лечче» арендовал Соттиля у «Фиорентины»

Сергей Разин
корреспондент

Вингер «Фиорентины» Риккардо Соттиль арендован «Лечче», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 26-летним итальянцем рассчитано на сезон-2025/26.

Вторую часть сезона-2024/25 Соттиль провел в аренде в «Милане». В общей сложносит на его счету 33 матча, в которых он забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

ФК Лечче
ФК Фиорентина
Потенциального новичка «Спартака» критикуют в Италии

«Роме» интересен полузащитник «Ювентуса» Маккенни
