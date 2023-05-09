Леау тренировался индивидуально перед матчем с «Интером» в Лиге чемпионов
Нападающий «Милана» Рафаэл Леау может пропустить первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Интера», сообщает Gazzetta dello Sport.
Игрок получил травму в матче с «Лацио» в чемпионате Италии.
По информации издания, Леау выполнил беговую работу. Днем ранее нападающий занимался в тренажерном зале.
Матч «Милан» — «Интер» состоится 10 мая. Начало — в 22:00 мск.
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|8
|52-28
|66
|
3
|Лацио
|34
|19
|7
|8
|52-26
|64
|
4
|Интер
|34
|20
|3
|11
|62-35
|63
|
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|10
|7
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|61
|
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|45-40
|46
|
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|12
|8
|14
|41-50
|44
|
14
|Эмполи
|34
|9
|11
|14
|31-44
|38
|
15
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|34
|7
|14
|13
|42-56
|35
|
16
|Лечче
|34
|7
|10
|17
|28-41
|31
|
17
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|34
|7
|9
|18
|28-51
|30
|
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|Специя
|34
|5
|12
|17
|28-56
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19
|Кремонезе
|34
|4
|12
|18
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|
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|12.05
|21:45
|
Лацио – Лечче
|- : -
|13.05
|16:00
|
Салернитана – Аталанта
|- : -
|13.05
|19:00
|
Специя – Милан
|- : -
|13.05
|21:45
|
Интер – Сассуоло
|- : -
|14.05
|13:30
|
Верона – Торино
|- : -
|14.05
|16:00
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|14.05
|16:00
|
Монца – Наполи
|- : -
|14.05
|19:00
|
Болонья – Рома
|- : -
|14.05
|21:45
|
Ювентус – Кремонезе
|- : -
|15.05
|21:45
|
Сампдория – Эмполи
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Булай Диа
Салернитана
|15
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|20
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|32
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|25
|1
|0
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