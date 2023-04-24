Леау: «Мы выполняем свою работу, не смотрим в таблицу»

Полузащитник «Миоана» Рафаэль Леау прокомментировал матч 30-го тутра серии А с «Лечче» (2:0). Оба гола забил футболист.

«Мы проводим невероятный сезон в Лиге чемпионов. Вернемся и в чемпионате. Сейчас нам нужны очки в турнирной таблице. Мы выполняем свою работу, не смотрим в таблицу и сегодня мы рады», — цитирует слова Леау pianetamilan.it