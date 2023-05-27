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Сегодня, 18:02

Леау назвал своих любимых футболистов

Виктория Кравченко
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Нападающий «Милана» на своем YouTube-канале назвал своих любимых футболистов.

«Кто мои любимые игроки? Роналдиньо, Неймар, Робиньо, Криштиану Роналду», — сказал португальский форвард.

В этом сезоне серии А 23-летний нападающий участвовал в 33 матчах, отметившись 13 голами и отметившись восемью ассистами.

После 36 туров «россонери» набрали 64 балла и занимают четвертое место в турнирной таблице серии А.

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«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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«Торино» разгромило «Специю», Миранчук был заменен на 87-й минуте
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 36 27 5 4 73-26 86
2
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
3
 Интер 36 21 3 12 67-40 66
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
6
 Рома 36 17 9 10 47-35 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Торино 37 14 11 12 42-40 53
9
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
10
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
11
 Фиорентина 36 13 11 12 48-41 50
12
 Удинезе 37 11 13 13 47-47 46
13
 Сассуоло 37 12 9 16 46-58 45
14
 Эмполи 36 10 12 14 36-46 42
15
 Салернитана 37 9 15 13 48-60 42
16
 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
17
 Специя 37 6 13 18 30-60 31
18
 Верона 36 7 9 20 29-55 30
19
 Кремонезе 36 4 12 20 32-66 24
20
 Сампдория 37 3 10 24 24-69 19
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26.05 21:45
Сампдория – Сассуоло
 2 : 2
27.05 16:00
Салернитана – Удинезе
 3 : 2
27.05 16:00
Специя – Торино
 0 : 4
27.05 19:00
Фиорентина – Рома
 - : -
27.05 21:45
Интер – Аталанта
 - : -
28.05 13:30
Верона – Эмполи
 - : -
28.05 16:00
Болонья – Наполи
 - : -
28.05 16:00
Монца – Лечче
 - : -
28.05 19:00
Лацио – Кремонезе
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Ювентус – Милан
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 22 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 22 1 6
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 31 1 6
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