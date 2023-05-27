Леау назвал своих любимых футболистов

Нападающий «Милана» на своем YouTube-канале назвал своих любимых футболистов.

«Кто мои любимые игроки? Роналдиньо, Неймар, Робиньо, Криштиану Роналду», — сказал португальский форвард.

В этом сезоне серии А 23-летний нападающий участвовал в 33 матчах, отметившись 13 голами и отметившись восемью ассистами.

После 36 туров «россонери» набрали 64 балла и занимают четвертое место в турнирной таблице серии А.