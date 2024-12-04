Леао — о победе «Милана» над «Сассуоло»: «В этом матче мы показали, чего мы хотим»
Левый вингер «Милана» Рафаэл Леао прокомментировал игру команды в матче 1/8 Кубка Италии с «Сассуоло» (6:1).
25-летний футболист стал автором одного из голов команды на 23-й минуте встречи.
«Думаю, команда сыграла очень хорошо и агрессивно. В этом сезоне мы поставили себе цели и в этом матче показали, чего мы хотим. В «Милане» есть семейная атмосфера, которую мы пытаемся переносить и на поле», — цитирует Леао Football Italia.
Оппонент «Милана» в четвертьфинале определится в матче «Рома» — «Сампдория».
Источник: Football Italia
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|
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|7
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|13
|
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|14
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|0
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|
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|6.12
|20:30
|
Интер – Парма
|- : -
|6.12
|22:45
|
Аталанта – Милан
|- : -
|7.12
|17:00
|
Дженоа – Торино
|- : -
|7.12
|20:00
|
Ювентус – Болонья
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|7.12
|22:45
|
Рома – Лечче
|- : -
|8.12
|14:30
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Фиорентина – Кальяри
|- : -
|8.12
|17:00
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|8.12
|20:00
|
Венеция – Комо
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|9.12
|22:45
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