Лаутаро Мартинес разочарован поведением Лукаку по отношению к «Интеру»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал информацию о том, что форвард «Челси» Ромелу Лукаку вел переговоры с «Ювентусом».

«Я был разочарован, это правда. Я тоже пытался дозвониться до него в те дни хаоса, он так и не ответил мне, как и другим игрокам «Интера». После стольких лет вместе, после стольких вещей, прожитых вместе, я был разочарован. К счастью, это его выбор. Я желаю ему всего наилучшего. Но я не ожидал такого отношения», — цитирует La Gazzetta dello Sport Мартинеса.

Ранее объединение болельщиков «Интера» Curva Nord выпустило заявление в связи с возможным переходом Лукаку в «Ювентус». Также фанаты туринского клуба выступили против перехода 30-летнего игрока.

В прошлом сезоне Лукаку играл за «Интер» на правах аренды. Форвард в 37 матчах во всех турнирах забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.