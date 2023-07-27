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Лаутаро Мартинес разочарован поведением Лукаку по отношению к «Интеру»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал информацию о том, что форвард «Челси» Ромелу Лукаку вел переговоры с «Ювентусом».

«Я был разочарован, это правда. Я тоже пытался дозвониться до него в те дни хаоса, он так и не ответил мне, как и другим игрокам «Интера». После стольких лет вместе, после стольких вещей, прожитых вместе, я был разочарован. К счастью, это его выбор. Я желаю ему всего наилучшего. Но я не ожидал такого отношения», — цитирует La Gazzetta dello Sport Мартинеса.

Ранее объединение болельщиков «Интера» Curva Nord выпустило заявление в связи с возможным переходом Лукаку в «Ювентус». Также фанаты туринского клуба выступили против перехода 30-летнего игрока.

В прошлом сезоне Лукаку играл за «Интер» на правах аренды. Форвард в 37 матчах во всех турнирах забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.

Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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«Ювентус» хочет убедить «Челси» отдать Лукаку в аренду
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