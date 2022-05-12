Лаутаро Мартинес рассказал о желании выиграть все трофеи в составе «Интера»

«Милан» опережает «Интер» на 2 очка в турнирной таблице серии А. 11 мая команда Симоне Индзаги впервые за 11 лет стала победителем кубка Италии, обыграв в финале «Ювентус» (4:2).

В финале Суперкубка страны «нерадзурри» сыграют с «Миланом» или «Ювентусом».