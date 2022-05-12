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Сегодня, 08:37

Лаутаро Мартинес рассказал о желании выиграть все трофеи в составе «Интера»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал о задачах команды на остаток сезона.

«Мы хотим выиграть все трофеи, выложиться на полную и заработать результат. Это будет решаться в деталях, потому что каждый момент может стать решающим. Менталитет и подход имеют решающее значение», — сказал Мартинес Sport Mediaset.

«Милан» опережает «Интер» на 2 очка в турнирной таблице серии А. 11 мая команда Симоне Индзаги впервые за 11 лет стала победителем кубка Италии, обыграв в финале «Ювентус» (4:2).

В финале Суперкубка страны «нерадзурри» сыграют с «Миланом» или «Ювентусом».

ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
0
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Президент «Интера» уверен в победе команды в чемпионате Италии
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Милан 36 24 8 4 64-31 80
2
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
3
 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 36 17 8 11 55-42 59
7
 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
9
 Верона 36 14 10 12 62-55 52
10
 Торино 36 12 11 13 45-38 47
11
 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
12
 Удинезе 36 10 14 12 55-55 44
13
 Болонья 36 11 10 15 42-52 43
14
 Эмполи 36 9 10 17 48-69 37
15
 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
16
 Специя 36 9 6 21 38-66 33
17
 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
18
 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
19
 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
20
 Венеция 36 6 7 23 33-68 25
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33 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 - : -
14.05 19:00
Верона – Торино
 - : -
14.05 19:00
Удинезе – Специя
 - : -
14.05 21:45
Рома – Венеция
 - : -
15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
 - : -
15.05 16:00
Наполи – Дженоа
 - : -
15.05 19:00
Милан – Аталанта
 - : -
15.05 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
16.05 19:30
Сампдория – Фиорентина
 - : -
16.05 21:45
Ювентус – Лацио
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 27 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 27 1 10
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 27 1 10
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