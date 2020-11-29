Лаутаро Мартинес рассчитывает получить серьезную прибавку в зарплате в «Интере»
13:24
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес обратился к своему агенту Жорже Мендешу с просьбой помочь в организации ухода из итальянского клуба до завершения контракта, сообщает Marca.
Действия футболиста направлены на усиление его позиций в переговорном процессе с миланским клубом относительно продления действующего соглашения. 23-летний аргентинец рассчитывает получить серьезную прибавку к зарплате.
При этом, сам Мендеш не будет непосредственно вести переговоры, которые останутся под присмотром Бето Яке и Роландо Сарате, а лишь будет подыскивать аргентинцу новый клуб.
Стоит отметить, что действующий контракт игрока с миланским «Интером» завершается в конце июня 2023 года. Он получает 2,5 миллионов евро в год.
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