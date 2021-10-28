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Лаутаро Мартинес продлит контракт с «Интером» 2026 года

17:34
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Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес продлит соглашение до 2026 года, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Джанука Ди Марцио.

По данным источника, в ближайшее время об этом объявят официально. 24-летний аргентинец в текущем сезоне провел 12 матчей за «Интер» и забил пять мячей при одной голевой передаче. Нынешний контракт игрока истекает 30 июня 2023 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в 80 миллионов евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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