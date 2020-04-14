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Лаутаро Мартинес помог больницам своего родного города оборудованием и средствами индивидуальной защиты

22:53
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес оказал помощь больницам в родном аргентинском городе Баия Бланка. Мэр города Эктор Гай рассказал, что от Мартинеса помощь поступала дважды: в начале месяца и в середине. Он помог организовать поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты в больницы.

Мартинес и его семья предоставили больницам 4350 литров дезинфицирующего средства, 1000 пар резиновых перчаток, 6500 защитных костюмов, 3800 масок и 7000 визоров.

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