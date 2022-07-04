Лаутаро Мартинес подтвердил, что продолжит карьеру в «Интере»

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес подтвердил, что этим летом не покинет команду. Сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

«До начала сезона осталось чуть больше месяца», — говорилось в одном из постов «Интера».

«Осталось немного до начала. Еще год вместе», — прокомментировал запись Мартинес.

Нынешний контракт Мартинеса с миланским клубом истекает летом 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мартинес сыграл за «Интер» 49 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи.