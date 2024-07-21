Лаутаро Мартинес не покинет «Интер» этим летом

Президент «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что нападающий Лаутаро Мартинес подписал контракт, рассчитанный до 2029 года.

«Лаутаро Мартинес подписал новый контракт с клубом, все решено. Официально об этом будет объявлено в ближайшие недели», — приводит слова Маротты Sky Sports.

26-летний Мартинес играет за «Интер» с 2018 года. В сезоне-2023/24 аргентинец принял участие в 44 матчах, забил 27 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.