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Лаутаро Мартинес может продлить контракт с «Интером». Он хотел играть в «Барселоне» с Месси

13:33
Лаутаро Мартинес. Фото AFP
Лаутаро Мартинес. Фото AFP
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может остаться в Милане. «Нерадзурри» намерены продлить контракт с 22-летним аргентинцем, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее футболист вел активные переговоры с «Барселоной». Каталонцы должны были выплатить 111 миллионов евро, чтобы покрыть сумму отступных за футболиста.

Однако Мартинес взял паузу, когда узнал, что Лионель Месси намерен покинуть «Барселону». Ведь Лаутаро хотел переехать в Каталонию, чтобы играть именно вместе с Лео Месси. Теперь он может отказаться от перехода и остаться в Италии.

В сезоне-2019/20 Лаутаро Мартинес провел 49 матчей, забил 21 гол и сделал 7 передач.

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