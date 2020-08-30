Лаутаро Мартинес может продлить контракт с «Интером». Он хотел играть в «Барселоне» с Месси

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может остаться в Милане. «Нерадзурри» намерены продлить контракт с 22-летним аргентинцем, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее футболист вел активные переговоры с «Барселоной». Каталонцы должны были выплатить 111 миллионов евро, чтобы покрыть сумму отступных за футболиста.

Однако Мартинес взял паузу, когда узнал, что Лионель Месси намерен покинуть «Барселону». Ведь Лаутаро хотел переехать в Каталонию, чтобы играть именно вместе с Лео Месси. Теперь он может отказаться от перехода и остаться в Италии.

В сезоне-2019/20 Лаутаро Мартинес провел 49 матчей, забил 21 гол и сделал 7 передач.