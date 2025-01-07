Мартинес: «После 2:0 «Интер» просто перестал играть»

Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал поражение от «Милана» (2:3) в финале Суперкубка Италии.

«Положительные моменты — это первый тайм, мы вели 2:0, но затем «Интер» просто перестал играть, не было той интенсивности, которая была до этого момента, а в таких играх всегда поплатишься за такое.

Я бы не сказал, что «Милан» были голоднее, потому что у нас было несколько больше возможностей забить. Инциденты могут изменить ход игры, мы не справились с этими моментами должным образом. Мы проиграли матч, не знаю, заслуженно ли это, но «Милан», безусловно, заслуживает похвалы за то, что они не сдались», — сказал Лаутаро Мартинес Sport Mediaset.

«Милан» проигрывал по ходу матча 0:2, но в концовке встречи сумел отыграться и вырвать победу благодаря гол в добавленное время.