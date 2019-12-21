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Лаутаро Мартинес: «Играть с Месси — большая привилегия. Но «Интер» — мой дом»

11:17
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес отметил, что для него большая честь играть с Лионелем Месси. При этом он не стал говорить, что хочет перейти в «Барселону».

— Для нас, аргентинцев, Месси играет такую же роль, как и Марадона. Он лучший в мире. Большая привилегия играть с ним, — цитирует La Repubblica Мартинеса. — Было бы здорово помочь Месси выиграть чемпионат мира. Мне льстит, что мной интересуются крупные клубы. Это подтверждает, что я хорошо работаю и развиваю. Но «Интер» — мой дом.

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