Лаутаро Мартинес готов перейти в «Барселону»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может стать игроком «Барселоны». 22-летний аргентинец изъявил готовность перейти в испанский клуб, утверждает El Mundo Deportivo.

Ранее появлялась информация, что миланский клуб ведет переговоры о продлении контракта с нападающим. Клуб хочет заключить с аргентинцем соглашение до 2024 года.

По данным испанских СМИ, «Барселона» готова предложить за Мартинеса своих полузащитников Артуро Видаля и Ивана Ракитича. Мартинес в нынешнем сезоне в серии А провел десять матчей, забил пять мячей. В Лиге чемпионов на его счету два гола в трех встречах.

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