Лаутаро Мартинес гневно отреагировал на обратную замену в матче с «Ромой»

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес остался недоволен обратной заменой в матче 36-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (3:1).

23-летний аргентинец вышел на поле на 35-й минуте, заменив Алексиса Санчеса, однако сам был заменен на 77-й минуте. Форвард не подал руку Антонио Конте и пнул бутылку, чуть не попав в партнеров на скамейке запасных. После этого Конте с помощником отчитали игрока за неподобающие действия.

Conte vs Lautaro pic.twitter.com/tg0tnCht59 — F.C Internazionale Milano (@FCInterIM1908) May 12, 2021

В текущем сезоне Мартинес провел 46 матчей за «Интер», в которых забил 18 голов и сделал 6 результативных передач.