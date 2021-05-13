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Лаутаро Мартинес гневно отреагировал на обратную замену в матче с «Ромой»

10:58
Лаутаро Мартинес в матче против «Ромы». Фото Twitter
Лаутаро Мартинес в матче против «Ромы». Фото Twitter
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Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес остался недоволен обратной заменой в матче 36-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (3:1).

23-летний аргентинец вышел на поле на 35-й минуте, заменив Алексиса Санчеса, однако сам был заменен на 77-й минуте. Форвард не подал руку Антонио Конте и пнул бутылку, чуть не попав в партнеров на скамейке запасных. После этого Конте с помощником отчитали игрока за неподобающие действия.

В текущем сезоне Мартинес провел 46 матчей за «Интер», в которых забил 18 голов и сделал 6 результативных передач.

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