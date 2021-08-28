Лаутаро Мартинес будет получать в «Интере» по новому контракту 6 миллионов евро
«Интер» согласовал условия нового контракта с нападающим Лаутаро Мартинесом. 23-летний аргентинец будет получать 6 миллионов евро в год без учета бонусов, сообщает журналист Николо Скира.
Ранее зарплата Лаутаро составляла 3,5 млн плюс бонусы.
В сезоне-2020/21 Мартинес провел 48 матчей за «Интер», на его счету 19 голов и 11 результативных передач. Действующий контракт Лаутаро с клубом рассчитан до 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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