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Лаутаро Мартинес будет получать в «Интере» по новому контракту 5 миллионов евро в год

18:40
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Агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса прибыл в Италию для завершения переговоров по новому контракту, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Аргентинец подпишет соглашение до лета 2025 года. Его зарплата составит 5 миллионов евро (плюс бонусы) за сезон.

23-летний аргентинец выступает за «Интер» с 2018 года. Его нынешнее соглашение действует до 2023 года.

В текущем сезоне Мартинес забил 10 мячей за 25 матчей во всех турнирах.

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