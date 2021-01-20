Лаутаро Мартинес будет получать в «Интере» по новому контракту 5 миллионов евро в год

Агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса прибыл в Италию для завершения переговоров по новому контракту, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Аргентинец подпишет соглашение до лета 2025 года. Его зарплата составит 5 миллионов евро (плюс бонусы) за сезон.

23-летний аргентинец выступает за «Интер» с 2018 года. Его нынешнее соглашение действует до 2023 года.

В текущем сезоне Мартинес забил 10 мячей за 25 матчей во всех турнирах.