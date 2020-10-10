Лассе Шене собирается судиться с «Дженоа»
Полузащитник Лассе Шене собирается судиться с «Дженоа». Агент игрока сообщил, что такое решение было принято после того, как клуб не включил датчанина в заявку на сезон, сообщает La Gazzetta dello Sport.
«Клуб повел себя очень некрасиво, — сказал агент Ревиен Канхай. — Если бы мы знали, что его не включат в заявку, то подыскали бы другую команду. А сейчас траснферное окно уже закрыто».
34-летний датчанин провел в прошлом сезоне 34 матча в серии А и забил три гола. Его контракт с «грифонами» рассчитан до лета 2021 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.