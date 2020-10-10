Полузащитник Лассе Шене собирается судиться с «Дженоа». Агент игрока сообщил, что такое решение было принято после того, как клуб не включил датчанина в заявку на сезон, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Клуб повел себя очень некрасиво, — сказал агент Ревиен Канхай. — Если бы мы знали, что его не включат в заявку, то подыскали бы другую команду. А сейчас траснферное окно уже закрыто».

34-летний датчанин провел в прошлом сезоне 34 матча в серии А и забил три гола. Его контракт с «грифонами» рассчитан до лета 2021 года.