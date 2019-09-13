Лассе Шене: «Не планировал покидать «Аякс»

Полузащитник «Дженоа» Лассе Шене признался, что летом не планировал менять команду. 33-летний датчанин всем доволен в Италии.

— Я не планировал покидать «Аякс», — цитирует ASNA Шене. — Думал, что посмотрю, будет ли новый вызов для меня. «Дженоа» подарила мне хорошие чувства. Мы с женой думаем, что Италия — великая страна, мы часто ездили сюда на каникулы. Игра в серии А является преимуществом. Сначала это было нелегко, но как только я привык, все стало прекрасно.