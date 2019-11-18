Лассе Шене: «Дженоа» переживет трудный период и изменит положение в серии А"

Полузащитник «Дженоа» Лассе Шене верит, что команда сможет исправить положение в турнирной таблице.

— Я далек от удовлетворения нашим началом сезона, — приводит слова Шене Football-Italia. — Я ожидал еще некоторых очков, но, к счастью, в последних турах мы показали две хорошие игры с «Ювентусом» (1:2) и «Наполи» (0:0), двумя лучшими командами в лиге. Я убежден, мы переживем этот трудный период и изменим наше положение.

Я не боюсь вылета в серию B. Я верю, что мы можем обеспечить себе безопасность. С новым тренером мы достигнем наших целей.

«Дженоа» после 12 матчей чемпионата Италии занимает 17-е место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков. Столько же у занимающей 18-ю строчку «Сампдории», которая находится в зоне вылета.